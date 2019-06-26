شكرا لقرائتكم خبر عن اب جثث اقرب المقربين للواء المتحوث عبد الحافظ السقاف ترمى في الشوارع الخلفية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر على جثة أحد مسلحي الحوثيين من أنصار مدير أمن إب “عبدالحافظ السقاف” بعد يوم من مواجهات مسلحة شهدتها مدينة إب وسط اليمن بين قيادات من مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن جثة مسلح حوثي عثر عليها اليوم خلف فندق الفخامة بالدائري الغربي لمدينة إب ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بإب.

يذكر بأن أفراد أمن وضباط تم اختفائهم بعد وصول قوات الأمن الوقائي الحوثية إلى إدارة أمن إب التي شهدت الاثنين مواجهات مسلحة لاتزال تداعيتها مستمرة حتى اللحظة.

وشهدت مدينة إب الاثنين مواجهات عنيفة بين قيادات حوثية حول النفوذ والمناصب والجيابات المالية وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين بينهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان المعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة.