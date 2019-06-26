شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. استشهاد قيادي في المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد نائب رئيس الادارة المحلية في المجلس الانتقالي بمديرية رخية بمخافظة حضرموت المقدم طالب حسن الحامد اليوم. وقال مصدر خاص ان المقدم طالب استشهد اليوم وهو يواجه جحافل مليشيات الحوثي في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية .

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