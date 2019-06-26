شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتزاله المجال الإعلامي بسبب داوود الشريان …اعلامي سعودي يتوعده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنَّ الإعلامي السعودي المعتزل، عمر النشوان، امس الثلاثاء؛ هجومًا على الإعلامي داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.

وأكد النشوان، عبر حسابه على ”تويتر“، بأنه لن يُغرد مجددًا ولن يعود للإعلام طالما ظل داوود الشريان هو الذي يقود الإعلام.

تهديدات بأهله وعرضه

وأفصح النشوان، بعد تفاعل مغردي ”تويتر“ معه، عن تلقيه تهديدات بأهله وعرضه، داعيًا الله أن يقطع رزق الشريان مثلما قطع رزقه، فكتب: ”ما هو عمر بن علي النشوان اللي يتهدد بأهله وبعرضه، اسألوه هذا هو حي يرزق قطع الله رزقه زي ما قطع رزقي“.

وكان عُمر النشوان قد أعلن اعتزاله الإعلام نهائيًا، في خطوة فاجأت الجميع، حيث غرّد عبر حسابه على ”تويتر“: ”أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائيًا“.