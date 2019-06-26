شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اعلان الحوثيين استهداف مطار ابها …السلطات السعودية تعلن وصول جثمان مضيف جوي اليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات السعودية عن وصول جثمان المضيف الجوي إبراهيم بن أحمد علي عميش عسيري الى مطار ابها ، قادمًا من تونس، وذلك بعد وفاته إثر تعرضه لإصابة بالغة بمقر إقامته بتونس، وأدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج قبل أن ينتقل إلى رحمة الله.

و من المقرر أن ينقل الجثمان إلى محافظة محايل عسير مسقط رأسه، برًّا؛ لتؤدى صلاة الجنازة عليه بمسجد الملك فهد في حي الضرس، ويدفن بمقبرة حي النزهة غدًا الأربعاء.

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وكانت الخطوط السعودية قد نشرت في وقت سابق بيانًا لها عبر حسابها في “تويتر”؛ قالت فيه: إن إدارة الخطوط السعودية في تونس تؤكد أن أحد ملاحي “السعودية” تعرّض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وذكرت الخطوط السعودية أنها تابعت الحالة الصحية للملاح، وتتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.

وياتي وصول جثمات عسيري الى مطار ابها ليؤكد ان المطار يعمل بشكل طبيعي رغم اعلان مليشيا الحوثي انها قامت باستهدافه مساء اليوم