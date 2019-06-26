شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مجزرة مروعة في صفوف الجيش السعودية ( الحصيلة الأولية ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين عن مصدرٍ عسكري بالجماعة قوله إن 41 عنصراً من الجيش السعودي قتلوا وأصيبوا برصاص وحدة القناصة في جبهتي جازان ونجران خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وأكد المصدر العسكري أن وحدة القناصة التابعة للحوثيين تمكنت من قتل وجرح 41 جندياً في عدة جبهات بمحوري جازان ونجران خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحي سريع مساء الأحد أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية واسعة بطائرات قاصف 2K على مطاري جازان وأبها الإقليميين جنوب السعودية.

وقال إن” العملية الأولى استهدفت مرابض الطائرات وأهداف عسكرية هامة في مطار جيزان، فيما استهدفت العملية الثانية تجاه مطار أبها مواقع عسكرية وأن العمليتين أصابت أهدافهما بدقة عالية”.

وأضاف سريع أن عمليات الحوثيين مستمرة وستكون “أشد إيلاما للعدو في الأيام القادمة إذا ما استمروا في تصعيدهم”.

واعترف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بتعرض مطار “ابها” لهجوم جديد من قبل الحوثيين في اليمن.

وحسب التحالف ومصادر إعلامية فإن الهجوم أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسية السورية وإصابة سبعة مدنين آخرين.

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