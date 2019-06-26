شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف العربي يعلن اسقاط طائرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي، قبل قليل، اعتراض واسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين جنوب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية إنه “وفي تمام الساعة (1034) من مساء اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط”.

واتهم المالكي الحوثيين بتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، لافتاً إلى أنه “لم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها”؟

وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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وكان متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع قال في وقت سابق، أنهم نفذوا هجوماً استهدف مرابض الطائرات العسكرية في مطاري أبها وجيزان السعوديين، حسب زعمه.

واعتبر سريع أن المطارات والمواقع العسكرية “أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملياته.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.