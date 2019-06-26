شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط سعودي : الوحدة ماتت بموت عفاش …وناشطون ردا عليه هذا شأن يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ناشط سعودي ان الوحدة اليمنية ماتت بموت الرئيس السابق لليمن “علي عبدالله صالح” وان دولة الجنوب ستقوم مهما حصل بحسب وصفه

ونشر الناشط السعودي “محمد العلاقي” تغريدة على حسابه في “تويتر” قال فيها:”الوحدة ماتت بموت الهالك علي عبدالله صالح واهل الجنوب ستقوم دولتهم مهما حصل لإن لهم وطن وقيادة ولهم جيش وأجزم بإن أهل الجنوب كلهم بجميع شرائحهم سيحملون السلاح في وجه كل من يحاول العبث بإمن وطنهم أهل الجنوب خلقهم الله أحرار.”

واضاف في تغريدة منفصلة:”أقولها بالفم المليان وكمواطن سعودي شريف وقبل كل شئ مسلم يصدح بكلمة الصدق والحق ولا يهمنا سوى إرضاء ضميري أمام الله وامام خلقه إن دولة الجنوب ستقوم وسوف يرفع أبنائها الافداد الابطال الذين قالو كلمتهم الشهيرة #إما_الشهادة_أو_موت_وسط_الميادين سيرفعون علمها في كل المحافل الدولية”.

من جهة اخرى رد ناشطون يمنيون على الناشط السعودي بان موضوع انفصال او وحدة اليمن يخص اليمنيين وحدهم وانه زادت في الفترة الاخيرة اصوات الاخرين في مواضيع تخص الشان اليمني

