شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة حوثية جديدة في زراعة الالغام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري عن حيلة جديدة تستخدمها ميليشيا الحوثي في زراعة الالغام الأرضية لتجنب اكتشافها اثناء عملية المسح الميداني.

وقال ركن فريق الهندسة التابع لكتيبة المهام الخاصة، الرائد هارون الصوفي، ان ميليشيا الحوثي استحدثت ألغاماً فردية مغطاة بالبلاستيك المقوّى، حيث يصعب اكتشافها، موضحاً أن ذلك “يتسبب بتأخير عمليات المسح الميداني للألغام التي تزرعها المليشيا”.

Advertisements

وقال الصوفي إن فريق الهندسة تمكن من نزع 20 لغماً فردياً مصنعة يدوياً، في مديرية باقم شمال محافظة صعدة (شمال البلاد).

وأشار الصوفي إلى أن الفريق الهندسي تمكن خلال سنتين من نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتطهير مناطق واسعة تمتد إلى 20 كيلو مترا مربعا في عمق مديرية باقم بمحافظة صعدة.

جدير بالذكر أن كتيبة المهام الخاص تعتبر أحد الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني المرابطة في محور علب باقم شمال صعدة.