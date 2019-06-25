شكرا لقرائتكم خبر عن أول اعلان حكومي يمهد لانسحاب الشرعية من اتفاق " ستوكهولم " مع الحوثيين ووزير بالحكومة يعلن فشل الأخير !( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الاعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معمر الارياني فشل اتفاق السويد الذي تم توقيعه مع ميليشيا الحوثي في ديسمبر 2018 باشراف الامم المتحدة، معتبر أنه لم يعد خطوة نحو السلام بل سلاحا بيد الحوثيين.

واعتبر الارياني انه بعد اتفاق استوكهولم نفذت المليشيا_الحوثية استراتيجية إيران التخريبية بالمنطقة بشكل علني بمجرد ان توقفت العمليات العسكرية في #الحديدة، واعلنت مسئوليتها عن عمليات ارهابية استهدفت موانئ ومطارات خليجية ومضخات النفط إلى جانب سفن تجارية في ممرات التجارة الدولية.