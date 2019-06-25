شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير بريطاني: هكذا يتربح الحوثيون من المساعدات الإغاثية المخصصة لفقراء اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “كل ما أتمناه هو أن أتمكن من المجيء إلى هنا في يوم من الأيام لأطلعكم على الأخبار الجيدة القادمة من اليمن: الصراع انتهى والأطفال أصبحوا أصحاء. للأسف ، اليوم ليس ذلك اليوم. في الواقع، الوضع الإنساني حالياً في اليمن كارثي. “

كان هذا ملخص التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 يونيو من قبل الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي.

وبرنامج الأغذية العالمي هو ذراع الأمم المتحدة المختص في تقديم “المساعدة الغذائية” ويعد أكبر منظمة إنسانية في العالم تسعى للتصدي للجوع ولتعزيز الأمن الغذائي. كما أنه يقدم المساعدات الغذائية لنحو 91.4 مليون شخص في 83 دولة كل عام.

وتعد أزمة اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم باعتبارها البلد الأكثر عرضة لخطر المجاعة: نحو 24 مليون شخص ، أي ما يقرب من 80 ٪ من السكان ، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وهذا يشمل 8.4 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة.

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ويتسم عمل من يقدمون الإغاثة الإنسانية في اليمن بأنه محفوف بالمخاطر خاصة مع محاولات قامت وتقوم بها أطراف النزاع لنهب المساعدات الغذائية أو تحويلها لأطراف غير مستحقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني آنذاك أليستر بيرت أن توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين على وجه الخصوص يتسم بالكثير من المخاطر، فالحوثيون يضعون الكثير من القيود على حرية وصول فرق الإغاثة لمناطق الفقراء والنازحين، كما أنهم يختلقون الكثير من العراقيل فيما يخص إصدار التأشيرات للأشخاص العاملين في توزيع المساعدات. هذا بغض النظر عن تأن تلك المساعدات تواجه خطر النهب أو التحويل أو حتى قيام سلطات الحوثيين بفرض ضرائب عليها أثناء مرورها في المناطق الواقعة تحت سلطتهم.

مضيفاً: “هكذا يتكسب الحوثيون من المساعدات الخاصة بالفقراء، وهذه هي الطريقة التي يكسبون بها أموالهم “.

وتجدر الإشارة أن برنامج الأغذية العالمي هو وكالة تابعة للأمم المتحدة ولكنه لا يحصل على الأموال من المساهمة الإلزامية السنوية التي تقدمها الدول الأعضاء إلى الأمم المتحدة بل عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء.