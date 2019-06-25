شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الهندي يعتقل ثلاثة يمنيين [تفاصيل حصرية] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت السلطات الأمنية في الهند ثلاثة يمنيين بتهمة حيازة القات المحظورة والمصنفة ضمن “المواد المخدرة”، وتزوير تذكرة سفر.

وأوضح مصدر مطلع لـ”المشهد اليمني” أن الامن الهندي أعتقل أحد اليمنيين عقب خروجه من مطار العاصمة الهندية بومباي، إثر قيامه باستخراج تذكرة سفر “وهمية” من أجل توديع إحدى قريباته [ابنة عمته] في الصالة الداخلية”.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتم الافراج عن المواطن اليمني – يحتفظ “المشهد اليمني” باسمه – يوم غد الثلاثاء، بعد دفعه 150 ألف روبية ما يعادل مليون ريال يمني، لافتاً إلى أن الأمن الهندي اعتبرها “قضية أمن دولة”.

إلى ذلك، قال المصدر إن مواطنين يمنيين اثنين تم اعتقالهما من قبل الأمن الهندي، أحدهما في العاصمة بومباي والثاني في مدينة ميسور، بتهمة حيازة “القات” النبتة المحظورة في الهند والتي تصنفها “المواد المخدرة”.