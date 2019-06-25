شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالانتقالي الجنوبي : شبوة قالت كلمتها.. وحسمت موقفها مع الجنوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عضو هيئة ما يسمى رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، اليوم، التحية والتقدير لأهل محافظة شبوة.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “التحية والتقدير لشبوة الحبيبة التي دائماً ما تقول كلمتها وتحسم موقفها مع الجنوب وإلى الجنوب وشعبه وتطلعاته المشروعة”.

وأضاف: “ولمن لم يزل يراهن على مشاريع قادة ١٩٩٤م عليه أن يدرك أن تلك هي شبوة، أما الباحثون عن رضى الطغاة والعتاة والغزاة، فليراجعوا حسابهم وكفى”.

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وشهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، صباح اليوم الإثنين، تظاهرات شعبية ضخمة، تأييدا لقوات النخبة الشبوانية.

ودعا المشاركون في الفعالية إلى تأييد ودعم النخبة الشبوانية، من أجل ضبط وأمن واستقرار مدينة عتق بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام.

وتأتي المشاركة في الفاعليات بعد دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته أبناء شبوة للاحتشاد السلمي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، تأييدا لانتشار قوات النخبة ودعم الاستقرار.

