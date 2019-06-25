شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الأحمر يناقش مع جباري استئناف جلسات مجلس النواب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه ،اليوم ، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري إلى الترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب في المناطق المحررة.

وعبر نائب الرئيس عن التقدير لكل الجهود التي بُذلت لانعقاد جلساته في سيؤون بمحافظة حضرموت قبل شهر رمضان مؤكدا على ضرورة استئناف مهام المجلس ليقوم بمهامه الوطنية المنوطة به.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب سعي هيئة رئاسة المجلس إلى استئناف الجلسات بما يعزز من أداء مختلف السلطات وترسيخ قيم الدولة والنظام والقانون وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أمن واستقرار بلادنا في ظل المعركة التي يخوضها الجيش بدعم التحالف لمواجهة ودحر انقلاب الحوثيين.

وأوضح سلطان البركاني أمس في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن المجلس سيستأنف جلساته خلال الأيام القادمة في مدينة عدن – جنوب اليمن.