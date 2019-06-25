شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يستأنف لقاءاته مع مسؤولين في الشرعية بعد توتر العلاقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ” إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، سيعقد الأربعاء المقبل، مباحثاته مع أطراف الصراع اليمني بعد توقف دام شهرين، وذلك لبحث تطورات الأزمة في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن غريفيث سيلتقي في العاصمة السعودية الرياض مسؤولين سعوديين وآخرين في الحكومة اليمنية لأول مرة منذ شهرين عقب اتهام الأخيرة للمبعوث الأممي بالانحياز للحوثيين و”التماهي معهم في الالتفاف على اتفاق السويد”.

وأمس الأول قالت مؤسسة الرئاسة أن الرئيس هادي تلقى رسالة رسمية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضمنت تأكيد المنظمة الدولية على الشراكة مع حكومته في التوصل إلى حل سلمي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الحديدة بشكله الصحيح.

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وأكد رئيس المكتب الفني لفريق الحكومة في مشاورات السويد المهندس محمد العمراني، استئناف لقاءات مسؤولي حكومته مع غريفيث خلال هذا الأسبوع.

وبين ان النقاشات ستتمحور حول التجاوزات التي حدثت خلال تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والتنفيذ الصحيح لإعادة الانتشار، وفقاً لمفهوم العمليات على ضوء الالتزامات التي قطعتها المنظمة الدولية للحكومة بتصحيح كل الاختلالات التي رافقت تنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال في تصريح لصحيفة “البيان” الإماراتية نشرته أمس الأحد إنه “في ضوء رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، والاجتماع مع وكيلته للشؤون السياسية، سيتم استئناف اللقاءات والاجتماعات مع المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين، من أجل تنفيذ الالتزامات وتصحيح الاختلالات، والعودة إلى المسار الصحيح بشأن تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة، وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه، وبوجود رقابة ثلاثية، حتى لا يتم شرعنة انسحاب مجموعة من الحوثيين واستبدالها بمجموعة أخرى ترتدي لباس قوات خفر السواحل”.