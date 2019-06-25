شكرا لقرائتكم خبر عن خرج عن صمته وكشف اسرار وخفايا المؤامرة على جزيرة سقطرة...المحافظ محروس يعلن عن اخطر تهديد للجزيرة " تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس "سبق وأن حذرنا من الزج بأبناء سقطرى لتشكيل مليشيات واحزمة خارج اطار الدولة والشرعية، واليوم قد رأينا ما صنعت في المحافظات التي تشكلت فيها من قتل واعتقال خارج القانون وتعريض حياة الناس للخطر.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية.

وأضاف محروس "محافظة أرخبيل سقطرى المشهود لها بالأمن والسلام باتت اليوم تمر بمخاض ومنعطف خطير إن لم نستشعر المسئولية جميعا ونقف أمام هذه المخاطر لإستدامة الأمن والاستقرار الذي تحاول جهات معروفة العبث فيه".

وسبق أن أعلن محروس رفضه لأية تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الشرعية اليمنية مشيرا إلى أن هناك جهات تجند الاطفال والشباب كمليشيات خارجة عن الشرعية.

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وثمن المحافظ محروس مواقف المشائخ والشخصيات الاجتماعية ووقوفهم الى جانب الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي، مؤكداً ان مثل هذه المواقف ليست بغربية على أبناء الأرخبيل الشرفاء.

وفي سياق متصل.. اقيم صباح اليوم في مديرية قلنسية بمحافظة ارخبيل سقطرى وقفة احتجاجية استنكارا لأعمال الشغب والتهجم على موكب وزير الثروة السمكية ومحافظ محافظة ارخبيل سقطرى.

واكد أبناء قلنسية أن ما حدث لموكب المحافظ والوزير يعد سلوك دخيل على المديرية ولا يعبر عن أبناء المديرية المعروف عنهم الكرم والوفاء والوقوف مع السلطة المحلية كونها تمثل رأس البلد.

وجدد أبناء مديرية قلنسية تمسكهم بالشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وتأييدهم لعاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية.

ورفع المحتجون لافتات تضامنية مع الوزير كفاين والمحافظ محروس، مؤكدين تمسكهم بالشرعية ورفضهم للعنف والفوضى.