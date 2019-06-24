ورد الان : الحوثيون يعترفون بمصرع قيادي عسكري كبير " الاسم + تفاصيل "

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عدن - ياسمين التهامي - اعترفت مليشيا ايران الحوثية اليوم بمصرع قيادي تابع لها في مواجهات مع قوات الجيش شمال الضالع.

ولقي القيادي المليشيا محمود محمد القحيم مصرعه في مواجهات مع الجيش شمال الضالع. ويعتبر القحيم من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب. وتتعرض مليشيا الحوثي لخسائر فادحة منذ شهرين من اندلاع المعارك المتواصله شمال محافظة الضالع.



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