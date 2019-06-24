شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : هذا ما يحدث الان في شوارع شبوة بعد ساعات من حشود الانفصاليين (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت حالة الاستقرار الأمني إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بعد ساعات من مظاهرات وحشود لأنصار ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال مواطنون في المدينة في تصريح لـ ” المشهد اليمني “إن حالة الهدوء عادت إلى المدينة بعد مغادرة الحشود القادمة من خارج المدينة والمحافظة.

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وأضافوا ” إن قوات الأمن قامت بتأمين التظاهرة لأنصار المجلس حتى انتهاءها ومغادرة المحتجين.

إلى ذلك أفاد شهود عيان في المحافظة بمغادرة عشرات الباصات والعربات التي تحمل عشرات المواطنين من أنصار المجلس والذين قدموا من محافظات عدن وأبين والضالع للمشاركة في الاحتشاد.

وشارك العشرات في التظاهرة التي دعا إليها المجلس أمس لتفويض ما تسمى بالنخبة الشبوانية الممولة من الإمارات بالسيطرة على مؤسسات الدولة وحقول النفط في المحافظة.