شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..مصادر حكومية تكشف حقيقة طلب الشرعية انهاء مشاركة الإمارات بالتحالف ومتغيرات وشيكة ستحدث الايام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر حكومية مطلعة ان تكون القيادة اليمنية تقدمت بطلب للتحالف لانهاء مشاركة القوات الإماراتية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مشيرة الى ان الجانب اليمني يتطلع الى التزام كافة الأطراف الداعمة للشرعية بالأهداف المحددة للتحالف والمتمثلة في مساعدة الشعب اليمني على استعادة الدولة المختطفة.

وكشفت المصادر عن وجود قنوات تواصل مباشرة بين الشرعية والقيادة الإماراتية مبديا امله في ان تشهد الايام القليلة القادمة تلاشيا للاختلالات الناجمة عن تجاوزات لا تتسق وتتقاطع مع الاهداف النبيلة للتحالف العربي .