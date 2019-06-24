شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للمجلس الانتقالي وبدء الاستنفار والتصعيد وإعلان الحرب مع هذه الجهة "ماذا سيحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المجلس الانتقالي يؤكد "ضبط النفس" ويستنفر إلى تظاهرة عتق والزبيدي يعلن ان الحرب مع الحوثيين وفي جبهة التحالف

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن حربة الأساسية وقواته العسكرية ومقاومته هي، مواجهة مشروع الحوثي الإيراني معبرا عن رفضه القاطع للإستفزازات المتكررة من قبل قوى معادية و غير مسؤولة في عددٍ من محافظات الجنوب،

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واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري الأسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة عيدروس الزُبيدي هذه الاستفزازات محاولات يائسة لخدمة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثي الإجرامية والتي تخوض معها القوات الجنوبية حرباً لا هوادة فيها.

ورأى المجلس الانتقالي في محاولات التصعيد هذه دليل فشل سياسي وعسكري للقوى التي عجزت عن مواجهة الميليشيات في الشمال، وتحولت إلى تنفيذ مشاريعها التي تخدم هذه المليشيات، كما تخدم قوى إقليمية معادية للتحالف العربي وللجنوب.

واشار بلاغ صدر عن الاجتماع ان المجلس ومن منطلق ضبط النفس والثبات والحرص على إنجاح أهداف عاصفة الحزم التي تقودها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يؤكد حرصه على تفويت الفرصة على القوى المعادية.

واشاد المجلس بإنجازات وتضحيات قوات النخب الشبوانية والحضرمية والسقطرية وقوات الأحزمة الأمنية، فإن المجلس واكد دعمه اللامحدود لها في مواصلة مهامها وبسط سيطرتها، حمايةٌ للأمن والاستقرار.

ودعا المجلس الانتقالي ابناء شبوة للخروج غدا في مدينة عتق دعماً وتأييداً لقوات النخبة الشبوانية، لما قامت وتقوم به من دورٍ كبير في حفظ الأمن والاستقرار واكد على ما جاء في بيان القيادة المحلية للمجلس في محافظة شبوة.