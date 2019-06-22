شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال عاجل من "ترامب" بـ"محمد بن سلمان" بعد تحذير من هجوم عسكري وشيك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أجرى اتصالًا عاجلًا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم الجمعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط"، بعد أن أدت التوترات مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وسوق النفط العالمي. كما ناقشا التهديد الذي يمثله سلوك النظام الإيراني التصعيدي"، بحسب وكالة "رويترز".

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وجاء اتصال "ترامب" مع محمد بن سلمان، عقب رسالة التهديد التي أطلقها "ترامب" وتحذيره طهران من هجوم عسكري وشيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، القول إن طهران تلقت الرسالة عبر سلطنة عمان الليلة الماضية، تتضمن تحذيرًا من هجوم وشيك.

وكان "الحرس الثوري" الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة، فجر أمس الخميس، في محافظة هرمزجان جنوبي إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترًا تقريبًا من المجال الجوي الإيراني.