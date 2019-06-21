شكرا لقرائتكم خبر عن دقت ساعة الصفر.. واشنطن تقرر الرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة .. وتؤكد دعمها لتنفيذ الخطوة الحاسمة للقضاء على مشروع طهران في اليمن (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للصحافيين، أمس الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة "ستعرفون قريبا"، مؤكداً أنه لا يستبعد ردا أميركا على الحادثة. في إشارة واضحة منه إلى أن واشنطن قد أتخذت قرار الرد ولم يتبقى سوى الأستعداد لتنفيذه خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف ترمب أن إيران ارتكبت خطأ كبيرا، وأن الطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي.

وقال "لدينا وثائق على أن الطائرة المسيرة كانت في الأجواء الدولية". مضيفاً بأن الطائرة التي أسقطتها إيران كانت غير مسلحة وتحلق فوق المياه الدولية.

وفي وقت سابق، الخميس، أكد الرئيس الأميركي، على حسابه في "تويتر"، أن إيران ارتكبت خطأ جسيما بإسقاط الطائرة الأميركية.

وفي سياق متصل أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، مجدداً دعمها للحكومة اليمنية الشرعية في مختلف المجالات. وكذا دعمها لعملية السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي) وهو ما أعتبره محللون سياسيون ، خطوة حاسمة للقضاء على المشروع الإيراني في اليمن والحفاظ على سلامة ووحدة وإستقرار اليمن .

وجاءت هذه التأكيدات الأمريكية على لسان سفيرها لدى بلادنا، كريستوفر هنزل، خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، به أمس الخميس في العاصمة المؤقتة عدن.



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