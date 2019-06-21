شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع الريال اليمني امام العملات الاجنبية مع بداية اليوم الجمعة…اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الجمعه ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 149.5 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالاً. Advertisements الدولار الأمريكي 562 ريالًا أسعار البيع الريال السعودي بـ 150.5ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 152 ريالاً. الدولار الأمريكي 564 ريالًا , مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في أي وقت

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