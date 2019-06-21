شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما يحدث الآن في شوارع مدينة عتق بمحافظة شبوة بعد إخماد التمرد وحصار أبرز قادته (صور حصرية) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني، من إنهاء التمرد الذي قادته مليشيات ما يسمى بـ"النخبة الشبوانية" المدعومة من الإمارات في مدينة عتق.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إخماد التمرد، عقب معارك عنيفة، أعطبت خلالها عددًا من آليات "النخبة" التابعة للامارات، وحاصرت ما تبقى من عناصر التمرد في مبنى محكمة شبوة.
وحصل على صور حصرية توثق سحب ما تبقى من آليات المتمردين، من شوارع مدينة عتق وخروج المحاصرين من أفراد النخبة وقائدهم في مبنى محكمة شبوة .
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