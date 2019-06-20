شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بحكومة هادي يهدد ”النخبة الشبوانية” و يصفهم بـ”الصبيان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد وزير بحكومة هادي قوات "النخبة الشبوانية" و وصفهم بـ"الصبيان" ودعا من تبقى منهم الى مغادرة مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، قبل أن تنفجر حمم المجتمع في وجوههم، حد قوله.

وقال وزير النقل بالحكومة اليمنية الشرعية صالح الجبواني، في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر" أن أفراد النخب القبلية ومن يقف خلفهم لا يعلمون أنهم معزولين عن المجتمع.

وأشار الى أن "القوى الكامنة في المجتمع والمتمثلة بعموم الناس الذين يستفزهم الإرتزاق وجرح كرامتهم الوطنية لم تخرج بعد".

وأضاف: "على من تبقى من هؤلاء الصبيان أن يتركوا عتق قبل أن تنفجر حمم المجتمع في وجوههم".

ونجحت وساطة قبلية عقدت اجتماعها بمنزل محافظ المحافظة، اليوم الخميس، من احلال السلام ونزع فتيل الازمة بين الطرفين، وٌاقرت بانسحاب كل طرف الى موقعه ما قبل يوم الاثنين.

و كانت وحدات من قوات الجيش والأمن التابعة للرئيس هادي قد تمكنت اليوم الخميس، من طرد "النخبة الشبوانية" التابعة للانتقالي الجنوبي، المدعوم من الامارات، من مدينة عتق وتمكنت من إحكام سيطرتها على أحياء المدينة.