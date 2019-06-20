شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع كامل للكهرباء وانعدام الديزل في الجوف وسط أجواء حارة ومناشدات عاجلة للسلطة المحلية بالتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش محافظة الجوف – شمال شرق اليمن – منذ عدة أيام ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وانعدام مادة الديزل .

ووجه مواطنون من أبناء المحافظة سلسلة مناشدات عبر المشهد اليمني للسلطة المحلية ومحافظ المحافظة بسرعة التدخل العاجل بتوفير مواد الديزل والغاز وسط ارتفاع غير مسبوق لدرجة الحرارة في المحافظة.

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كماوجه الشيخ محمد بن عبدان دعوة الى السلطة المحليه بتوفير النفط والغاز للمواطنين في الجوف بالسعر الرسمي او اعطاءه موافقة رسمية بستلام حصة الجوف من شركة النفط وهو على استعداد بتوفيرها وتغطية الجوف كاملاً جاء ذلك خلال منشور نشره على صفحته الخاصه بالفيس بوك.

وتأتي دعوه الشيخ بن عبدان وذلك بعد معاناة ابناء الجوف ومناشداتهم المتكرره جراء انقطاع المحروقات وخاصة مادة الديزل لأكثر من سنة الذي سبب في هلاك عشرات المزارع تقدر بملايين الريلات علاوة على ذلك الانقطاعات المتكررة لكهرباء مركز محافظه الجوف الحزم بسبب عدم وجود مادة الديزل كما ذكر المعنيين بذلك.

وقال مصدر محلي في محافظة الجوف في تصريح خاص لـ المشهد اليمني إن أبناء المحافظة يعانون من انقطاع المواد النفطية الاساسية كالديزل والغاز وان كهرباء مركز المحافظة الحزم ينقطع لايام بسبب عدم وجود مادة الديزل في اجوا حارة جدا في ظل صمت السلطات المحلية.