شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية السعودية تصدر بيان بأمر ملكي بإعدام "امرأة يمنية" في نجران .. وهذه تهمتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق امرأة يمنية الجنسية في مدينة نجران السعودية.

وجاء في نص البيان الذي نشرته

وكالة الأنباء السعودية "واس"ما يلي: أقدمت فاطمة علي حسين السالمي "يمنية الجنسية" على قتل سابرة محمد سعد آل سدلة "يمنية الجنسية" وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه".

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وأضاف البيان "وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتابع البيان "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / فاطمة علي حسين السالمي — يمنية الجنسية — اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".