شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير آليات ومخازن أسلحة للميلشيا بغارات جوية بحجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت اليوم الأربعاء مقاتلات التحالف العربي غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غربي البلاد. Advertisements ودكت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتمركز ميلشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ. وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية وتدمير آليات ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للميلشيا.

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