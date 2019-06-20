مقاتلات التحالف تدمر مخازن للذخائر والألغام تابعة لمليشيا الحوثي في حجة

دمرت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، مخازن للذخائر والألغام تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، فيما استعادت قوات الجيش اليمني أسلحة ثقيلة ونزعت 2000 عبوة ناسفة ولغم في محافظة حجة، شمال غربي اليمن. وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف العربي دكت مواقع وتمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ بمحافظة حجة. وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير آليات ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للمليشيا، حسب مصدر عسكري. ووفقا لذات المصدر، تمكنت فرق الهندسة العسكرية، خلال الأيام الماضية، من نزع أكثر من 2000 عبوة ناسفة وألغام مدرعة وفردية، زرعتها المليشيا في وقت سابق بمديرية حرض.

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