شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي يبدي استعداده توفير المشتقات النفطية لمحافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى شيخ قبلي بمحافظة الجوف استعداده لتوفير المشتقات النفطية بما يغطي احتياجات المحافظة بشكل كلي، في ظل معاناة المواطنين من انقطاعها لأيام وخذلان وصمت السلطة المحلية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة في تصريح الى "المشهد اليمني" أن الشيخ محمد بن عبدان شيخ مشايخ دهم، وجه دعوة الى السلطة المحلية بتوفير النفط والغاز للمواطنين بالسعر الرسمي او تفويضه رسميا باستلام حصة المحافظة من شركة النفط، كونه على استعداد تام لذلك.

وأشار المصدر الى أن دعوه بن عبدان تأتي بعد معاناه ابناء المحافظة ومناشداتهم المتكررة للسلطة المحلية التي تفضل الصمت، جراء انقطاع المشتقات النفطية، خاصة مادة الديزل لأكثر من سنة؛ ما سبب في تلف عشرات المزارع التي تقدر بملايين الريالات، اضافة الى الانقطاعات المتكررة لكهرباء مركز المحافظة في هذه الاجواء الحارة جدا.

وتشهد محافظة الجوف ازمات متقطعة في المشتقات النفطية كغيرها من محافظات الجمهورية في ظل غياب الدولة وعجز السلطات المحلية بالدرجة الاولى، عن تقديم أي خدمة للمواطن.

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