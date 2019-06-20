شكرا لقرائتكم خبر عن ”عبدالملك” يوجه بنزع كل بؤر التوتر في سقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، اليوم، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة في محافظة ارخبيل سقطرى اليمنية الواقعة على المحيط الهندي.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها بمحافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية تطورات الوضع الأمني في المحافظة

كما وجه عبدالملك، محافظ سقطرى وقياداتها، بمضاعفة الجهود لتطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مجددا دعم الحكومة للسلطة المحلية وقيادتها والحرص الكامل على تحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.

Advertisements

وأكد عبدالملك، دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وامن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأشاد عبدالملك، بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون وفاعلية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن و الاستقرار.

وكانت محافظة ارخبيل سقطرى شهدت مواجهات بين عناصر محسوبة على دولة الامارات وقوات الامن والجيش في الارخبيل.