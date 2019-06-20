شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يزعمون اطلاق كروز آخر صوب السعودية ويهددون بـ”مفاجآت كبيرة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت ميليشيا الحوثي أنها استهدفت، مساء اليوم، محطة كهرباء في منطقة جيزان السعودية على الحدود مع اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في صفحته على “فيس بوك” إن من أسماها بـ”القوة الصاروخية” التابعة للميليشا أطلقت صاروخ “كروز” على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان”.

وزعم سريع أن الصاروخ “أصاب هدفه بدقة عالية”.

وقال سريع إنه “ماتزال هناك مفاجآت كبيرة قادمة تستهدف مواقع “أكثر حساسية” في السعودية.

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ولم يصدر التحالف العربي الذيي تقوده السعودية حتى اللحظة بياناً ينفي أو يؤكد ادعاءات ميليشيا الحوثي.

وبلغت الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا الحوثي حتى 12 يونيو الماضي 227 صاروخاً منذ انطلاق “عاصفة الحزم” ثم “عاصفة الأمل” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.