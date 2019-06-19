حضرموت: مقتل جندي يعمل حارس لمحكمة في شبام

قُتل اليوم الأربعاء حارس المحكمة الابتدائية بمدينة شبام بوادي وصحراء محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على حارس المحكمة الابتدائية بمدينة شبام مما نتج عن مقتله في الحال.



وأوضح أن المسلحين المجهولين كانوا على متن دراجة نارية.



ولم يشير المصدر إلى أسباب هذه الحادثة.



ويوم أمس قتل جندي بمدينة القطن أثناء ذهابه لحراسة وتأمين امتحانات شهادة الثانوية العامة.



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