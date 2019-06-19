شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة الى الشرق الاوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على ارسال نحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتصدي للتهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، المسؤولة عن أنشطة البنتاغون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أطلع عليها”المشهد اليمني” أن وزير الدفاع بالوكالة وافق على ارسال نحو 1000 جندي إضافي لأغراض دفاعية للتصدي للتهديدات الجوية والبحرية والأرضية في الشرق الأوسط، استجابة لطلب القيادة المركزية للقوات الإضافية ، وتوصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض.

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ووفقا للقيادة الامريكية فإن زير الدفاع الأمريكي بالوكالة اكد أن هجمات نظام ايران الأخيرة، تبين صحة المعلومات الموثوقة والموثّقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدائي من قبل قوات النظام في إيران ووكلائه الذين يهددون الولايات المتحدة أفراداً ومصالح في جميع أنحاء المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اتهمت الأحد، مليشيا الحوثي والقوات الإيرانية بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة في اليمن، الأسبوع الماضي، ومحاولة استهداف “درون” آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين.

ويأتي هذه الإعلان للبنتاغون بالتزامن مع ارتفاع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، خاصة بعد اتهام واشنطن وبعض حلفائها لطهران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.