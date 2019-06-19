شكرا لقرائتكم خبر عن حملات جديدة في أسواق الغيضة لضبط هذا النوع من المواد الغذائية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة اليوم الثلاثاء، حملة جديدة على أسواق مدينة الغيضة من أجل تفتيش المحال التجارية لضبط المواد منتهيئة الصلاحية.

بدوره أكد عبدالله خودم محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة على حرص المكتب على تنفيذ خطته السنوية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والرقي بحماية المستهلك التي وجدت لحماية وخدمه المواطن من الغش التجاري وكافة الأمور المتعلقة بصحتة وسلامته.

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ودعا بن خودم كافه المواطنين والتجار والجهات ذات العلاقة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك والرقي بالجانب الصناعي والتجاري بالمحافظة.

يأتي هذا فيما جرى خلال الحملة ضبط عدد المواد وتسجل عدد من المخالفات واتخاد الإجرءات اللازمة.

يشار إلى أن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة نفذ خلال الفترات السابقة عدد من الحملات في ضبط المواد منتهيئة الصلاحية، وكذلك ضبط الأسعار للسلع والخدمات.