عدن: مغادرة 20 جريح إلى الهند لاستكمال علاجهم

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، مغادرة 20 جريح من جرحى الحرب إلى الهند لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، سبأ" فقد غادر مطار عدن الدولي 20 جريح من جرحى الحرب من محافظات ( عدن لحج أبين والضالع ) لاستكمال علاجهم في جمهورية الهند، على نفقة الدولة.



واوضح وكيل محافظة عدن لشؤون الجرحى والشهداء علوي النوبة بان سفر الجرحى يأتي ضمن توجيهات الرئيس هادي وبمتابعة رئيس الوزراء، وبجهود مبذولة من قبل هيئة رئيس الاركان العامة الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، وأمين عام رئاسة الوزراء حسين منصور، وذلك تقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمها الابطال في سبيل الدفاع عن الوطن من دنس الحوثي المدعوم إيرانيا.



وأشار النوبة إلى أن عدد المستفدين من المنحة المقدمة من رئيس الجمهورية للجرحى البالغة قيمتها 2 مليون دولار ،200 جريح حرب من محافظات عدن لحج أبين والضالع.

