برنامج الأغذية العالمي يتهم المليشيا الحوثية بسرقة طعام المحتاجين

حذر برنامج الأغذية العالمي من استمرار عرقلة المليشيا الحوثية الإنقلابية لعمليات إيصال المساعدات الغذائية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واتهم المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي خلال إفادته التي قدمها ،مساء امس ،إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي،المليشيا الحوثية بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية ومصادرتها والتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم..مشيراً الى ان المساعدات الغذائية يتم التلاعب بها ويمنع البرنامج من ضبط الأمر.

وهدد بيزلي عزم البرنامج التعليق التدريجي لعمليات إيصال المساعدات الغذائية المقدمة للمناطق التي تسيطر عليها المليشيا الإنقلابية بحلول نهاية الأسبوع الجاري وذلك في حال عدم تراجع المليشيا عن سياساتهم وتغيير سلوكهم المعرقل للمساعدات الإنسانية بما في ذلك وقف تغيير وجهة الشحنات..مؤكداً أن التعليق لا يشمل المساعدات المشمولة تطعيمات وغذاء الأطفال والنساء..محملاً المليشيا الحوثية مسؤولية موت الأطفال في اليمن.

كما اكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أن السلطات اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية تتعاون مع ممثلي البرنامج مما يسهل تجاوز كل المعوقات الناشئة على الأرض.