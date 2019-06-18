الهيئة التنفيذية لانتقالي المهرة تعقد اجتماعها الدوري الـ8

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة اجتماعها الدوري الاعتيادي الثامن مساء الأثنين.

واستُهلّ الاجتماع بكلمة للأستاذ حسّان مهدي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، والقائم بأعمال رئيس القيادة، رحب خلالها بالحضور، ومشيداً بمستوى الانضباط.

واستعرض حسّان في كلمته، آخر المستجدات على الساحات الدولية والإقليمية والمحلية، موضحاً أثرها على القضية الجنوبية، ودورها في تعزيز موقع المجلس الانتقالي، مباركاً الانتصارات التي تحققت في الجبهتين السياسية والعسكرية.

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ووقف الاجتماع، أمام جملة من الموضوعات، في مقدمتها، مستوى نشاطات المجلس المنفذة خلال شهر رمضان المبارك، ومستوى تنفيذ خطة القيادة المحلية خلال الفصل الثاني.

وبحث الاجتماع، موضوع استكمال البنية التنظيمية للمجلس على مستوى المديريات والمراكز، وكذا تدارس المستجدات على مستوى محافظة المهرة.

كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعماله ، وتم الخروج بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز عمل المجلس.