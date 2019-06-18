شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" أكثر الأشياء الخاطئة التي ترتكبها المرأة بعد الزواج ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات التي يجب أن تقوم على أسس صحيحة و للأسف يرتكب كلا من الرجل و المرأة الكثير من الأخطاء التي قد تؤثر على علاقتهما و بالنسبة للمرأة عليها تدارك بعض الأخطاء لكي تحافظ على علاقة زوجية أكثر صحة و سعادة .

1_الغيرة الشديدة:



إذا نظر زوجك أو تكلم مع امرأة أخرى و الغيرة الشديدة التي تبدو عليكِ !

تلك علامة خطيرة لأنها تدل على أن الثقة مفقودة في العلاقة أو عليكِ تقدير ذاتك من جديد.

2-عدم احترام مساحته الشخصية:



اذا كان مزاجه سيء أو لا يود التحدث، اتركيه وحده قليلا.

معظم الرجال لا يحبون الحديث عن مشاكلهم و يفضلون الانعزال لفترة من الوقت.

3-عدم الاهتمام بنفسك:



من المخجل رؤية النساء يتوقفن عن الاهتمام بمظهرهن بعد الزواج أو الأولاد.

يجب عليكِ الاهتمام بنفسك و مظهرك دوما حتى تحافظين على انجذاب زوجك لكِ.

4-عدم عيش حياتك الخاصة:

لا تكوني من هؤلاء الذين ينسون الخروج مع الأصدقاء و قضاء الوقت معهن بمجرد الانشغال بالبيت و الأسرة.

5-أن تكونى عدائية:



الرجال صريحون أكثر من النساء ، ان اخبرتيه أنه لا يوجد مشكلة أردتي ان يبحث حتى يصل إلى ما يزعجك ستغضبيه و يتفاقم الوضع.

كوني صريحة معه و أخبريه ما يجول بخاطرك و يضايقك .



6_التذمر:



لا يوجد رجل مثالي وقادر على فعل كل شيء من أجلك.

سيكون هناك أوقات لن تشعري بالرضا أو السعادة فتلجأين للتذمر و الشكوى المتكررة.

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7-عدم ابداء تقديرك له:

توقفي عن التركيز مع ما يفعله و ما يغفله وقدريه قليلا و شجعيه دائما.

كلما أظهرتي له التقدير كلما حاول اسعادك.

8-عبوسك الدائم:

كلنا نمر بأيام سيئة و يجب على زوجك تفهم ذلك ، ولكن حاولي أن تكوني ايجابية و بشوشة.

فالرجال ينجذبون دائما للمرأة المبتسمة ذات الطاقة الايجابية.



9_الشعور الدائم بوجود امرأة أخرى:

لا تخربي العلاقة فقط بسبب الشك !!

و حاولي المحافظة على علاقتكما و استقرارها و طالما هو معكِ و لم يتغير فإنه مازال يحبك .

10-محاولة تغييره:

كوني لطيفة معه ولا تنتقديه دوما !

قولي شيئا يجعله يشعر بالحماسة ويلهمه لتغيير نفسه للأفضل.

11-عدم اظهار حبك بالطريقة التي يفضلها:

كل شخص يشعر بالحب بشكل مختلف.

معظم النساء تشعر بالحب عندما تتلقى باقة من الورود أو هدية لطيفة أو حتى كلمات رومانسية بسيطة.

لكن الرجال مختلفون قليلا و أنت أدرى بما يفضله زوجك و ما يشعره بحبك و اهتمامك.