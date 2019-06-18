عاجل.. التحالف يسقط طائرتين تحملان متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات أطلقتا باتجاه السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها.
وأضاف أن القوات الجوية تمكنت أيضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أخرى محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.
وأضاف قائلا: "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد أيضا أننا مستمرون في تحييد القدرات الحوثية العدائية".
وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، السبت الماضي، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.
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