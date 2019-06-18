شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات حوثية يائسة لاستعادة مواقع خسرتها في الضالع [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت القوات المشتركة والمقاومة الشعبية، اليوم، عمليات تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها في محافظة الضالع (جنوب البلاد).

وذكر موقع “سبتمبرنت” التابع للجيش الوطني، أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع “الطيرمة”، و”الجشيب”، و”المعشار” جنوبي منطقة “عويش” في جبهة حجر غرب الضالع.

وأوضح الموقع أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية أحبطت المحاولات الحوثية وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد مصرع وجرح عدد منها.

وأشار الموقع إلى أن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية عقب محاولة فاشلة لعناصر تابعة للميليشيا التسلل باتجاه مواقع “صامح”، و”الدوير”، والسلسلة “السود” الجبلية، شمالي مديرية قعطبة، شمال الضالع.

إلى ذلك قال مصدر عسكري إن مدفعية القوات المشتركة استهدفت، اليوم، تعزيزات لميليشيا الحوثي في منطقتي “القفلة” و”الزبيرايات”، شمالي قعطبة، وتمكنت من تدمير ثلاث عربات حوثية ومصرع كل من كان على متنها من عناصر بينهم قيادي ميداني.

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ولفت المصدر العسكري إلى أن القوات المشتركة استهدفت طقما قتاليا لميليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ موجه في منطقة حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، ما أدى إلى تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر الحوثي.

وأطلقت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في مايو الماضي عملية “صمود الجبال” لتحرير محافظة الضالع من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن بمقتل 250 الف شخص، وتشريد 3 ملايين من منازلهم والتسبب في “أسوأ كارثة انسانية في العالم”، بحسب توصيف الامم المتحدة.