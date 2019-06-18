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مسؤول يمني رفيع يشن هجوما لاذعا على التحالف العربي من الرياض

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عدن - ياسمين التهامي - شن مسؤول رفيع بالشرعية اليمنية هجوما لاذعا على التحالف العربي من مقر اقامته بالرياض.

وقال مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان اليمني عبدالعزيز جباري، في لقاء تلفزيوني مع “سهيل” الفضائية من الرياض أن اليمنيين يدفعون ثمنا باهضا، والتحالف جاء لمصالحه وليس من أجل دعم الشرعية اليمنية.

وكان جباري قبل ايام هاجم اكاديمي عسكري سعودي على خلفية اساءته لليمنيين.

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