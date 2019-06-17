مأرب: ضبط شحنة حشيش كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثي

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، ضبط 99 كيلو جرام، كانت في طريقها لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، إن منتسبي نقطة "الفلج" الواقعة جنوب مدينة مأرب على الطريق الرابط مع العاصمة صنعاء، تمكنت من ضبط كمية الحشيش المخدر مع شخصين شقيقين كانا يقودان السيارة احدهما عمره 16 عاما.
وأكد انه سيتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين مع المضبوطات الى القضاء.
وأشاد باليقظة الأمنية العالية التي يتمتع بها الأفراد المتواجدون في النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة، وما يحققوه من نجاحات مستمرة في ضبط الممنوعات وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأشار إلى أن ذلك يعكس القدرة والكفاءة التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية والاحترافية في أداء مهامهم.
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