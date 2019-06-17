شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: موقف التحالف في اليمن وأضح.. وهذا ما سنفعله لدعم الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمواصلة التحالف العربي لعملياته ودعمه للشعب اليمني في سعيه لحماية استقلاله وسيادته مهما كانت التضحيات، ومن أجل تحقيق الهدف النهائي وهو القضاء على المليشيات الانقلابية.



وقال بن سلمان في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن المملكة لن تقبل استمرار المليشيات وبقاءها خارج مؤسسات الدولة، مضيفاً بان موقف التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بإنهاء الأزمة اليمنية موقف واضح في تأييد جهود التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ونقبل مشاركة الأطراف اليمنية كافة في العملية السياسية، ولكن وفق ما نصت عليه المرجعيات الثلاث".



وأضاف أن المملكة ستواصل جهودها على الصعيدين الإنساني والاقتصادي، وفي مجال إعادة إعمار المناطق المحررة، لان هدفنا ليس فقط تحرير اليمن من وجود الميليشيا الإيرانية، وإنما تحقيق الرخاء والاستقرار والازدهار لكل أبناء اليمن.



وأوضح ولي العهد السعودي، بأن عمليات التحالف بدأت بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية والميليشيا الحوثية..مذكراً بأن المملكة هي التي قدمت المبادرة الخليجية وعملت على تحقيق انتقال سياسي سلمي في اليمن في العام 2011، ودعمت الحوار الوطني، وقدمت أكثر من 7 مليارات دولار دعماً اقتصادياً وتنموياً لليمن بين أعوام 2012 و 2014.



وأشار الى ان جهود المملكة منذ عام 2011 تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي سلس في اليمن بما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته وتماسك مؤسساته السياسية والأمنية، منعاً لدخوله في حالة الفوضى.



وذكر بان الأطراف اليمنية وقعت في الرياض على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واشتركت كل الأطراف اليمنية بما في ذلك الحوثيون في الحوار الوطني اليمني الشامل، وبكل أسف قامت إيران من خلال الميليشيا التابعة لها بتعطيل المسار السياسي في اليمن، والبدء باحتلال المدن اليمنية والاستيلاء على مقدرات الدولة اليمنية.



ولفت الى ان المملكة أعطت كل الفرص لمعالجة الوضع بشكل سلمي، لكن إيران كانت تراهن على سياسة فرض أمر واقع عبر السلاح في الدول العربية، وللأسف لم يتصد المجتمع الدولي آنذاك لنهج إيران التوسعي والطائفي، ولذلك استمرت عبر ميليشياتها في محاولة بسط سيطرتها على اليمن..مشيرا الى ان الشعب اليمني وقف هو وقيادته موقفاً تاريخياً أمام هذا التدخل الإيراني، ولم نتأخر مع أشقائنا في دول التحالف في المسارعة إلى الاستجابة للحكومة الشرعية لحماية اليمن وشعبه، وحماية أمننا الوطني، فلا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيا خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.



وقال " ان المملكة العربية السعودية دعمت كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، لكن للأسف، ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه الكريم، ورأينا مؤخراً الهجوم الحوثي الإرهابي الآثم على المنشآت النفطية ومطار نجران، وتبجح القيادات الحوثية في تبنيه، وهو أمر يثبت مرة أخرى أن هذه الميليشيا لا تأبه بمصالح الشعب اليمني، وبأي مسار سياسي لحل الأزمة اليمنية ،وأفعالهم تعكس أولويات طهران واحتياجاتها، وليس صنعاء".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: موقف التحالف في اليمن وأضح.. وهذا ما سنفعله لدعم الشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.