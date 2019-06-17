شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي لـ”ابن زايد: عليك مشفق ولك ناصح فلا تفارق اليمن كـ”فقير اليهود”..تعرف على السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا مسؤول حكومي يمني رفيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، إلى عدم العبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه.

وقال محافظ المحويت، صالح سميع في تغريدة على حسابه في “تويتر” – رصدها المشهد اليمني – مخاطباً بن زايد: “جانب الانتهازية في القضية اليمنية وابتعد عن الغرور وجنون الفائض المالي فلا تعبث بوحدة اليمن ولحمة أبنائه”.

وأضاف سميع “فارق اليمن وأنت عظيم في نظر أبنائه ولا تفارقه (كفقير اليهود لا دنيا ولا دين) كما نقول في اليمن.

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وتشهد العلاقة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والامارات التي تعد ثاني اكبر داعم رئيسي لقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، توتراً متزايداً في ظل دعم الامارات للجماعات الانفصالية في المحافظات المحررة.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.