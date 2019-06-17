شكرا لقرائتكم خبر عن من عدن : اتفاق تاريخي هو الأول من نوعه بين الشرعية والانتقالي الجنوبي.. وهذه أبرز تفاصيله..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن عقد لقاء بين ممثلين عن الحكومة الشرعية اليمنية، والمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت صحيفة “عدن الغد” إن لقاءً جمع اليوم الأحد، قيادات عسكرية من الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي في العاصمة عدن، واتفق الطرفين على وقف حالة التصعيد الحاصلة في المدينة .

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وأكد المصدر للصحيفة ان اللقاء جمع بين قيادات من اللواء الاول حماية رئاسية ولواء جبل حديد التابع للمجلس الانتقالي في مقر وزارة الدفاع في العاصمة عدن واتفق الطرفين على وقف حالة التصعيد وخفض حالة التوتر في المدينة .

وبين المصدر ان الطرفين اجمعا على اهمية ايقاف التوتر والحشد العسكري الحاصل في المدينة مشيرين بأن اي فوضى لا تخدم العاصمة ولا الطرفين سياسيا وعسكريا في ظل تقدم لمليشيات الحوثي في عدة محافظات .

وأشار المصدر ان الطرفين خرجا باتفاق ينهي الحشد العسكري والاعلامي وايقاف كافة التصعيد والتزام كافة القوات بمواقعها وتوحيد الخطاب ضد المليشيات الانقلابية الحوثية .