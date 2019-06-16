شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي بارز يكشف عن سلاح خطير سيرعب دول التحالف والعالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الاعلام في حكومة صنعاء، ضيف الله الشامي، إن "دول العدوان والعالم ستتفاجىء بالسلاح والقدرات التي نمتلكها" و"الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس رأسه".

وأضاف الشامي في حديث لقناة "الميادين"، اليوم الأحد، قائلا "نحن سنستمر في ضرب الأهداف العسكرية وسنتوسع إذا لم يتوقف العدوان".

وتابع "سنفاجئ دول العدوان بقدرات تتزايد مع الوقت وسيتفاجأ العالم بامتلاكنا سلاحا لا يمتلكه أحد في المنطقة. أهدافنا تتسع في السعودية والإمارات ونختار منها ما يؤثر على النظام واستراتيجيته من دون المس بالمدنيين".

وقال إن "الإمارات مشمولة في بنك الأهداف وهي الآن تتحسس رأسه"، مشيرا إلى أن "أي دولة تشارك في العدوان يجب أن تقوم بحساباتها الآن فأدوات الصراع ستتغير، وأي دولة تشارك في العدوان هي ضمن أهدافنا".

وأوضح "المعادلة التي أرسيناها هي بعد استنفاد الوسائل الدبلوماسية. المعادلة التي أعلناها تحمل المسارين الدبلوماسي والعسكري، وكل الاحتمالات العسكرية مفتوحة وهناك سلاح لدينا يتميز بالمدى البعيد والقدرة الكبيرة والتخفي".