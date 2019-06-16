شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... ثاني أقوى تغريدات في أقل من ساعات لضاحي خلفان عن اليمن ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، من يقولون باستنزاف إيران لدول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بأنهم "يدعمون المشروع الفارسي"، مشيراً إلى أن "الحقيقة" هي العكس من ذلك.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "يقولون إن إيران تستنزف دول التحالف في اليمن هؤلاء هم الذين يدعمون المشروع الفارسي.. لكن الحقيقة ان التحالف يستنزف إيران الى درجة كبيرة بحيث أصبح وضعها الاقتصادي في مهب الريح".

وأضاف خلفان "إذا كان التصدي للحوثي في اليمن هو عدم تمكينه من حكم اليمن الذي سيؤول بوجوده الى نشر النفوذ الفارسي الخطير هناك.. فإننا نستطيع القول إن التحالف عطل المشروع الفارسي وهزمه في مواقع عديدة وسيطر على مالا يقل عن 80% من الأراضي اليمنية ولم يبق للحوثي الا أن ينتظر مصير الملالي القريب".

وأشار خلفان في تغريدة أخرى إلى أن "إيران اليوم بين الركوع للمجتمع الدولي وبين الموت جوعا.. من يعادي عرب الخليج لن يجد له نصيرا إلا نصر اللات وعبد قم الحوثي".

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وقال خلفان "على إيران ان تتخلى عن الارهاب وتتعامل مع جيرانها باحترام والا تزرع احزابها في دولنا العربية.. والا ستهلك هي اولا واخيرا.. ينبغي ان تمد دول الخليج العربي ايديها الى المعارضة الايرانية التي تعارض ملالي الإرهاب وان تدعم المعارضة الايرانية على جميع الجبهات حتى سقوط لالي الخزي".

وتتهم دول التحالف العربي ايران بدعم الحوثيين عسكريا ومالياً، وارسال أسلحة متطورة تقنيا إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.