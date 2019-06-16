شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاحد . وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 149 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالا

الدولار الأمريكي بـ 56 ريالًا Advertisements أسعار البيع: الريال السعودي بـ 150ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالاً

الدولار الأمريكي بـ 567 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في اي لحظة



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.