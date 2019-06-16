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أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاحد

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عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديثات أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الاحد . وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: 

أسعار الشراء: 
الريال السعودي بـ 149 ريالًا 
الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالا 
الدولار الأمريكي بـ  56 ريالًا 

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أسعار البيع: 

الريال السعودي بـ 150ريالًا 
الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالاً 
الدولار الأمريكي بـ 567 ريالًا 


مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في اي لحظة
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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