شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء القطري الأسبق يدعوا السعودية للإستعانة بهذه الدولة لإنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، السعودية للاستعانة بسلطنة عُمان من أجل إنهاء صراعها مع أنصار الله في اليمن.

وقال آل ثاني، في سلسلة تغريدات له على تويتر، الخميس: إنه "لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادّة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم".

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وعن استهداف مطار أبها، قال آل ثاني: "إن ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية وأعلان أنصار الله مسؤوليتهم عنها هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى حيث أن استقرارها مهم للمنطقة، بل كل ما نتمناه أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه. والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال".

في السياق نقلت وسائل إعلام عمانية عن مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن.

وأشار المسؤول بالخارجية العمانية في هذا الصدد إلى آخر هذه الأحداث المتمثل في الهجوم الذي تعرض له مطار أبها المدني بالسعودية.

وأفيد في هذا السياق بأن السلطنة تحث "على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأمل بأن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".