شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : اعلان سعودي عن قصف طيران التحالف هدف حوثي استراتيجي فجر اليوم بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء الركن السعودي زايد العمري ان طيران التحالف تمكن فجر اليوم من استهداف هدف حوثي استراتيجي بالعاصمة صنعاء وذلك ردا على استهداف الحوثيين لمطار ابها الدولي .

وفي تغريدة رصدها موقع صوت المغتربين ، قال العمري : ( تم استهداف هدف حوثي استراتيجي في صنعاء الان، نحن اذا قلنا فعلنا توعدنا بالرد وكان خلال ساعتين فقط بين الطيران ( الاعلامي ) الحوثي الذي ليس الا من اجل الاعلام وبين الطيران ( العسكري ) الذي يدك مواقع الحوثة والمتحوثين، شكرا صقور الجو .)

يشار الى ان طيران التحالف شن فجر اليوم عدة غارات جوية استهدفت كلية الطيران بشارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء ، وجبل فج عطان ، كما استهدفت غارات اخرى معسكر الصيانة بمنطقة الحصبة وقاعدة الديلمي الجوية .